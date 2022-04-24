Видеообзор первой победы «Рубина» в чемпионате России с 7 марта

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 казанский «Рубин» принимал тульский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)» в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 23-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий. Таким образом, казанская команда прервала серию без побед в Российской Премьер-Лиге, которая длилась на протяжении пяти встреч.
Казанский «Рубин» набрал 29 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (55).
- 24 апреля 2022
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