Арбитр Федотов: это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда!

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ростовом» в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.



«Этот 11-метровый в ворота «Спартака» просто никакой. Если на 20-й минуте была симуляция со стороны игрока «Ростова», а там тоже есть контакт, то и здесь то же самое. Это не пенальти в ворота «Спартака», а какая-то ерунда! Полоз просто рисовал падение, он не продолжал движение. Чем отличается от того, что было на 20-й минуте? Что там Мешков увидел на повторе? И этот человек ещё молодых арбитров обучает. Судя по словам Хачатурянца, сейчас полетят судейские головы», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главным арбитром матча назначен Виталий Мешков.