Комличенко рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Спартак»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

«Получилась очень драматичная игра, такие матчи нравятся болельщикам, и мы счастливы, что смогли их порадовать. «Спартак» есть «Спартак», его приезд в любой город — это всегда особенное событие, поэтому от победы много эмоций. Думаю, выиграли за счёт командных действий, за счёт того, что бились друг за друга и до конца гнули свою линию.



Обращаем ли внимание на победную серию? Нет, ничего такого нет, просто двигаемся от игры к игре, выкладываемся по максимуму. Если есть результат, значит, мы на него наработали, но впереди ещё достаточно матчей. Очень важно качественно сыграть их», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.