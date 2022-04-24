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Комличенко рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Спартак»

Комличенко рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Спартак»
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о победе в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:2).

«Получилась очень драматичная игра, такие матчи нравятся болельщикам, и мы счастливы, что смогли их порадовать. «Спартак» есть «Спартак», его приезд в любой город — это всегда особенное событие, поэтому от победы много эмоций. Думаю, выиграли за счёт командных действий, за счёт того, что бились друг за друга и до конца гнули свою линию.

Обращаем ли внимание на победную серию? Нет, ничего такого нет, просто двигаемся от игры к игре, выкладываемся по максимуму. Если есть результат, значит, мы на него наработали, но впереди ещё достаточно матчей. Очень важно качественно сыграть их», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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