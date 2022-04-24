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«Ростов» благодаря голу Соу с пенальти на 90+5-й минуте вырвал победу у «Спартака»

«Ростов» благодаря голу Соу с пенальти на 90+5-й минуте вырвал победу у «Спартака»
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Сегодня, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. На 17-й минуте матча форвард «Спартака» Александр Соболев восстановил равенство на табло. На 52-й минуте полузащитник красно-белых Михаил Игнатов вывел свою команду вперёд, но VAR показал, что хавбек подыграл себе рукой, поэтому судья отменил гол.

На 75-й минуте пенальти в ворота «Спартака» реализовал нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз. В добавленное ко второму тайму время счёт сравнял защитник красно-белых Руслан Литвинов. На 90+5-й минуте с «точки» отличился форвард «Ростова» Али Соу.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Арам Петросян (Бронницы) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).

«Ростов» набрал 34 очка в 26 встречах и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Тугарев – 14'   1:1 Соболев – 17'   2:1 Полоз – 75' (пен)   2:2 Литвинов – 90+1'   3:2 Соу – 90+5' (пен)
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