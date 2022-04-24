Томас Тухель подтвердил, что Рюдигер покинет «Челси» летом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подтвердил, что защитник синих Антонио Рюдигер покинет клуб в летнее трансферное окно.

«Ситуация такова, что он хочет покинуть клуб. Он сообщил мне об этом в частной беседе.

Мы сделали всё возможное – я и руководство – но этих действий оказалось недостаточно. Без санкций мы могли бы попробовать сохранить его, но сейчас у нас связаны руки. Это его решение», — приводит слова Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что игрок согласовал условия контракта с мадридским «Реалом».

Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.