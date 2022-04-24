«Это говорит Валера, который ничего не выиграл?» Зарема Салихова ответила Карпину

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, прокомментировала высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина о том, что «Спартак» не смог обыграть его команду, в которой выступает много молодых игроков.

«Это говорит Валера, который рулил «Спартаком» на всех позициях при неограниченном бюджете и ничего не смог выиграть? Я хорошо помню, от кого именно пошло то знаменитое «тренеришка».



И кто у него там дети в команде — Песьяков, Полоз, Комличенко, Осипенко, Байрамян?» — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сегодня, 24 апреля, «Ростов» сыграл со «Спартаком». Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Хозяева одержали победу — 3:2.