Газзаев: «Динамо» пока рановато бороться за чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал победу армейцев над московским «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ со счётом 1:0.
«ЦСКА сегодня провёл хороший матч. «Динамо» же пока рановато бороться за чемпионство. «Зенит» сейчас имеет колоссальное преимущество, хотя всё в нашей жизни бывает. «Динамо» старалось, но особых моментов я не заметил. Армейцы колоритнее, у них больше опыта. В «Динамо» же молодые игроки, безусловно, перспективные: Тюкавин, Грулёв, Захарян. «Динамо» проводит хороший сезон, но некоторые позиции надо усилить: линии обороны, фланговых игроков. На мой взгляд, Захарян был бы полезнее на центральной позиции.
Эджуке в последнее время стал игроком резерва. Но мне кажется, что такие футболисты должны играть в стартовом составе. Таких форвардов сегодня мало: он имеет и скорость, и индивидуальное мастерство. Это острый игрок с хорошей техникой», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 апреля 2022
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