Апексей Березуцкий похвалил Эджуке за уровень игры в последних двух матчах
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Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу команды над «Динамо» (1:0) в 26-м туре РПЛ.
«Замены? Нам нужно было освежить игру. Она шла на встречных курсах, движение было туда-сюда, свежести игрокам не хватало.
У нас есть два чистых нападающих — Заболотный и Яковлев. У Антона была травма месяц, он не мог провести на поле полностью прошлые игры.
На последние две игры Эджуке выходит с большим рвением. Если он продолжит в том же духе, то это пойдёт на пользу ему и команде. Порадовало, что он очень помогал обороне, что для него не всегда свойственно. Тренировать удары из таких позиций, из которой он не забил после 1:0, мы, наверное, не будем», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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