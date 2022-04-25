«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры. Судья прибавил к игре 14 минут

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках перенесённого матча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Гости одержали победу — 1:0.
Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула. Отметим, что судья прибавил к матчу 14 минут.
После 33 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.
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