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«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры. Судья прибавил к игре 14 минут

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в матче Примеры. Судья прибавил к игре 14 минут
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Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне в рамках перенесённого матча 21-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Гости одержали победу — 1:0.

Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 7-й минуте отличился полузащитник «Райо Вальекано» Альваро Гарсия.

Победный мяч Гарсии:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Исидро Диас де Мера. Ему помогали ассистенты Рубен Бесерриль Гомес и Диего Сантаурсула. Отметим, что судья прибавил к матчу 14 минут.

После 33 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Каталонцы набрали 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у «сливочных» 78 очков.

Испания - Примера. 21-й тур
24 апреля 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
0:1 Гарсия – 7'
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