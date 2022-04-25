Бускетс отреагировал на поражение «Барселоны» в матче с «Райо Вальекано»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал поражение в матче перенесенного 21-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» (0:1).
«Нам действительно тяжело в домашних матчах. Мы начали чаще пропускать голы. Соперники обретают уверенность, больше отходят назад, играют по результату. Когда ты не эффективен и в атаке и в обороне, это вдвойне сложнее», — приводит слова Бускетса AS.
После 33 туров «Барселона» находится на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 63 очка. «Райо Вальекано» с 40 очками находится на 11-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», который записал в свой актив 78 очков.
Отметим, «Реалу» для чемпионства осталось набрать одно очко в пяти оставшихся матчах испанской Примеры.
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