«Бетис» предложил Иско 2-летний контракт

Полузащитник «Реала» Иско может летом стать игроком «Бетиса». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, севильцы предложили вингеру двухлетний контракт. Наставник команды Мануэль Пеллегрини знает игрока по совместной работе в «Малаге», поэтому заинтересован в приглашении Иско. Контракт Иско с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Всего за «Реал» Иско в 350 матчах забил 53 гола и отдал 56 результативных передач. Также полузащитник выиграл с командой 17 трофеев. Иско является воспитанником «Валенсии», также футболист играл в составе «Малаги».

Видеообзор. «Реал» обыграл «Сельту» в 30-м туре испанской Ла Лиги:

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