Вирджил Ван Дейк рассказал о сильных сторонах «Вильярреала»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Это будет очень сложное противостояние, потому что «Вильярреал» — очень сильная команда. Я видел игры против мюнхенской «Баварии», и «Вильярреал» предстал мне фантастической командой в обороне. Игроки много работают, имеют большой опыт и, прежде всего, играют как коллектив.
Центральные защитники «Вильярреала» невероятны. Рауль Альбиоль и Пау Торрес очень опытные и фантастические футболисты. В центре поля у них есть Парехо, а в атаке я выделю скоростные качества их игроков.
Жерар Морено очень быстр и может вас удивить. Мы уже много знаем о Данджуме со времен его пребывания в «Борнмут». Это будет очень сложный матч, но это полуфинал Лиги чемпионов. Мы знали, что это будет нелегко», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.
«Вильярреал» обыграл «Валенсию» в 33-м туре Ла Лиги:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
- 25 апреля 2022
-
12:49
-
12:46
-
12:43
-
12:42
-
12:29
-
12:12
-
11:58
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
11:41
-
11:34
-
11:33
-
11:31
-
11:13
-
11:09
-
10:56
-
10:35
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:13
-
10:08
-
09:56
-
09:56
-
09:44
-
09:42
-
09:40
-
09:28
-
09:22
-
09:12
-
09:00