Вирджил Ван Дейк рассказал о сильных сторонах «Вильярреала»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вильярреалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Это будет очень сложное противостояние, потому что «Вильярреал» — очень сильная команда. Я видел игры против мюнхенской «Баварии», и «Вильярреал» предстал мне фантастической командой в обороне. Игроки много работают, имеют большой опыт и, прежде всего, играют как коллектив.

Центральные защитники «Вильярреала» невероятны. Рауль Альбиоль и Пау Торрес очень опытные и фантастические футболисты. В центре поля у них есть Парехо, а в атаке я выделю скоростные качества их игроков.



Жерар Морено очень быстр и может вас удивить. Мы уже много знаем о Данджуме со времен его пребывания в «Борнмут». Это будет очень сложный матч, но это полуфинал Лиги чемпионов. Мы знали, что это будет нелегко», — приводит слова ван Дейка Mundo Deportivo.

«Вильярреал» обыграл «Валенсию» в 33-м туре Ла Лиги:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.