«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Френки де Йонга двух футболистов

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и готовы предложить за его переход права на защитника Алекса Теллеса и нападающего Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает Fichajes.
По сведениям источника, 24-летний де Йонг может стать первым трансфером английской команды при новом главном тренере Эрике тен Хаге, который работал с игроком в «Аяксе».
24-летний де Йонг перешёл в испанскую команду из амстердамского «Аякса» в 2019 году. В нынешнем сезоне на счету нидерландского хавбека 43 проведённых матча, в которых он забил четыре гола и отдал пять результативных передач.
«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Примеры:
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