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Защитник «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы сухожилия

Защитник «Барселоны» выбыл до конца сезона из-за травмы сухожилия
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест пропустит остаток сезона из-за травмы подколенного сухожилия, сообщает Goal.

По информации источника, проведённые сегодня утром тесты подтвердили, что у Серджино Деста травма подколенного сухожилия правого бедра, что может негативно отразится на его прогрессе как игрока. Американец получил травму в матче Ла Лиги с «Райо Вальекано» и был заменён в перерыве.

В нынешнем сезоне за «Барселону» Дест в 27 матчах отдал три результативные передачи. Дест стал игроком испанской команды в октябре 2020 года, перейдя из «Аякса» за € 21 млн. Контракт Деста с каталонским клубом истекает 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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