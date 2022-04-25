Андрей Червиченко: «Спартак» не скатится в зону стыков — это уже перебор

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о положении клуба в РПЛ. Красно-белые находятся на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Спартак» не скатится в зону стыков. Этого не будет, уже перебор. К тому же это убьёт оставшихся легионеров. Не то, что хотелось видеть, — как один из лидеров превращается в аутсайдера, борющегося за выживание. Сезон на сезон не приходится — всегда есть провалы. Думаю, причина нынешних провалов — абсолютно глупый выбор главного тренера. Сами по себе игроки довольно неплохие, тем более в нынешних условиях, когда всех покинули легионеры, за исключением трёх-четырёх команд. При исправлении главной ошибки, то есть позиции главного тренера, с этими игроками «Спартак» может в следующем сезоне биться за любое место вверху турнирной таблицы. Кризис на то и кризис: чтобы упасть на дно, оттолкнуться и взлететь наверх.



Слова Василия Уткина? В принципе, я сказал то же самое. Я бы не хотел, чтобы эта ситуация и, возможно, неудача ассоциировалась с игроками и самой командой «Спартак». Целиком и полностью вина тех, кто делает такой выбор, беря совершенно непонятного человека главным тренером. Нынешняя ситуация должна отрезвить всех. Поэтому разделю с Васей мнение, что должно быть чёткое разделение, кто должен ощутить горесть всей неудачи этого сезона. Понятно, что на поле выходит команда, но кто формирует эту команду?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.