«Порту» проиграл впервые за 58 матчей в чемпионате Португалии и прервал рекордную серию
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Португальский клуб «Порту» сегодня, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Португалии проиграл «Браге» со счётом 0:1. Единственный мяч забил Рикарду Орта на 54-й минуте. Это поражение стало первым для подопечных Сержиу Консейсау за 58 матчей чемпионата.
Последний раз «Порту» проигрывал в чемпионате 30 октября 2020 года. 58-матчевая серия без поражений стала лучшей в истории турнира. Подопечные Консейсау одержали на этом отрезке 47 побед и 11 раз сыграли вничью.
После 31 игры чемпионата команда Сержиу Консейсау набрала 82 балла в розыгрыше лиги сезона-2021/2022 и опережает «Спортинг» на девять очков. Лиссабонцы имеют одну игру в запасе. В сегодняшнем матче «Порту» имел шанс досрочно выиграть чемпионат Португалии.
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