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Дибала сравнялся с Роналду по голам за «Ювентус» в Серии А

Дибала сравнялся с Роналду по голам за «Ювентус» в Серии А
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В матче 34-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» принимал «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Один из голов в этой встрече забил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала. Этот забитый мяч стал для аргентинского футболиста 81-м за туринский клуб в чемпионате Италии. Таким образом, Дибала догнал по голам экс-форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за «Манчестер Юнайтед».

После 34 сыгранных туров «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 66 очков. «Сассуоло» с 46 баллами находится на 10-й строчке. Лидирует в соревнованиях «Милан» (74).

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