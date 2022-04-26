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Эрик тен Хаг заявил, что не будет менять философию игры из-за отдельных футболистов «МЮ»

Эрик тен Хаг заявил, что не будет менять философию игры из-за отдельных футболистов «МЮ»
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Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, назначенный тренером «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона, заявил, что не изменит свой тактический подход, чтобы удовлетворить потребности нападающего Криштиану Роналду и других звёзд «МЮ», подчеркнув, что намерен создать команду по своему образу и подобию.

На вопрос журналистов, сможет ли тен Хаг справиться со звёздами «МЮ», голландец ответил: «Я всегда буду собой. Я не изменю своего взгляда на тренерскую работу. Тип ваших игроков определяет то, как вы играете, но я контролирую общие требования и задачи, которые ставятся перед футболистами.

Я решаю, какая задача у игрока. Если кто-то не выполняет свои задачи, он мне не нужен, независимо от того, кто это может быть. Я не пойду на компромисс в этом. Я предъявляю требования о том, как я хочу работать. Если эти требования не будут выполнены, я не буду работать с футболистом», — приводит слова тен Хага Goal со ссылкой на Trouw.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний немец возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед».

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