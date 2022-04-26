Месси лидирует сразу по четырём статистическим показателям в чемпионате Франции

34-летний звёздный аргентинский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси лидирует сразу по нескольким статистическим показателям среди игроков французской Лиги 1. Об этом сообщается в «Твиттере» Statman Dave.
Так, согласно опубликованной статистике Месси провёл на поле в нынешнем сезоне чемпионате Франии 1793 минуты, приняв участие в 22 матчах. В них он совершил 215 передач, продвигающих атаку минимум на 10 метров к чужим воротам (progressive passes), а также 76 передач в штрафную площадь и 18 разрезающих пасов. По этим трём показателям он является лучшим в лиге.
При этом, по голевым передачам Лионель – второй в лиге, на его счету 13 ассистов. В среднем за 90 минут он совершает 0,86 результативных действий или 0,65 голевых передач за игру, что также является лучшим показателем в нынешнем сезоне Лиги 1.
Всего в нынешнем сезоне Месси принял участие в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и 13 результативными передачами.
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