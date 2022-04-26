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«Ювентус» начал переговоры с агентами полузащитника «Челси»

«Ювентус» начал переговоры с агентами полузащитника «Челси»
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Туринский «Ювентус» связался с агентами полузащитника лондонского «Челси» Жоржиньо. Итальянский клуб хочет оформить переход футболиста в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, переход 30-летнего футболиста одобрил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Главной загвоздкой в подписании Жоржиньо представители «Ювентуса» видят его зарплату.

В нынешнем сезоне Жоржиньо в 42 матчах во всех турнирах забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Действующее соглашение Жоржиньо с «Челси» истекает в 2023 году.

В 2018 году «Челси» заплатил за итальянского полузащитника «Наполи» € 57 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Жоржиньо в € 45 млн.

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