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«Интер» предпримет попытку подписать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича

«Интер» предпримет попытку подписать полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича
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Боснийский полузащитник «Бешикташа» Миралем Пьянич, права на которого принадлежат «Барселоне», может стать игроком миланского «Интера». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После окончания аренды в турецком «Бешикташе» Пьянич вернётся в каталонский клуб. Однако сине-гранатовые планируют продать игрока. Контракт Пьянича с «Барселоной» действует до 2024 года, и 32-летний боснийский полузащитник, по информации источника, не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави.

Одним из главных претендентов на Пьянича называется миланский «Интер». Генеральный директор миланцев Джузеппе Маротта высоко оценивает игру Пьянича. Функционер и футболист уже работали вместе в туринском «Ювентусе».

Сообщается, что Пьянич может стать заменой для Артуро Видаля.

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