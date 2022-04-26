Салах: мои цели — снова выиграть ЛЧ и АПЛ с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что хочет снова выиграть Лигу чемпионов УЕФА с английским клубом.
«Хочу снова испытать те чувства, что были у меня после победы в Лиге чемпионов. Это было невероятно. Поэтому я считаю, что должен снова выиграть этот турнир с «Ливерпулем». Мы проезжали по городу на автобусе, и это были непередаваемые ощущения.
С английской Премьер-лигой всё было немного иначе, потому что мы не смогли отпраздновать титул вместе с болельщиками из-за пандемии коронавируса. Но я хочу выиграть Лигу чемпионов и английскую Премьер-лигу снова. Это моя цель в «Ливерпуле» сейчас», – приводит слова Салаха официальный сайт «Ливерпуля».
Завтра, 27 апреля, «Ливерпуль» дома сыграет с «Вильярреалом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
- 26 апреля 2022
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