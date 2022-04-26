Радимов — о «Спартаке»: в «Динамо» тоже когда-то говорили «не вылетим». В итоге опустились

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о возможном вылете московского «Спартака» из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Радимов в ходе размышлений упомянул вылет из РПЛ московского «Динамо» в сезоне-2015/2016.

«Несколько лет назад «Динамо» вылетело из Премьер-Лиги. Тоже все говорили «не вылетим, не вылетим!» а в итоге опустились туда. Остаётся четыре тура, и если ты следующий матч не выигрываешь… Не стоит забывать, что у «Зенита» впереди матч со «Спартаком» в Москве – это принципиальная история. Так что говорить со стопроцентной уверенностью, что «Спартак» не попадёт в переходные игры, я бы не стал. Даже если брать факты из серии «везёт, не везёт, судейские ошибки» — в последних четырёх матчах произойти может что угодно, может и не повезти», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч».