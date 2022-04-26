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«Барселона» продолжает переговоры с агентом Роберта Левандовского

«Барселона» продолжает переговоры с агентом Роберта Левандовского
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«Барселона» продолжает вести переговоры с агентом нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, испанская команда ещё не делала предложений по трансферу 33-летнего футболиста. Первоначально агент Левандовского обсудит с «Баварией» контракт футболиста, который истекает в 2023 году. Польский форвард знает об интересе сине-гранатовых, но первоначально проведёт переговоры с мюнхенским клубом.

33-летний Левандовски забил 48 голов и отдал шесть результативных передач в 43 матчах во всех турнирах.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Ла Лиги:

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