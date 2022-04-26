«Огромное счастье». Рональд Араухо прокомментировал продление контракта с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал продление соглашения с командой до 2026 года.

«Иметь возможность остаться в «Барселоне» на долгие годы — огромное счастье. Это результат огромной работы, и благодаря богу это получается. Я благодарю свою семью, клуб, моих партнёров по команде, тренеров, которые помогли мне с самого начала, как я пришёл в «Барселону Б». Всё выглядело потрясающе и масштабно. Переход в первую команду был довольно сложным и спустя 75 матчей получить возможность продлить контракт — огромное счастье», — приводит слова Араухо Mundo Deportivo.

«Барселона» уступила «Райо Вальекано» в перенесённом матче 21-го тура Ла Лиги:

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