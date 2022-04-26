Хендерсон: «Вильярреал» по делу прошёл «Ювентус» и «Баварию». Это будет трудный тест
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от противостояния с «Вильярреалом» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Время от времени я действительно общаюсь с Альберто Морено. «Вильярреал» — очень хорошая команда. Они по делу прошли «Ювентус» и «Баварию», у них опытнейший тренер. У нас будет трудный тест, но так было бы в любом полуфинале Лиги чемпионов. Нам нужно показать свой лучший футбол», — приводит слова Хендерсона пресс-служба УЕФА.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Ответная встреча состоится 3 мая на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания).
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