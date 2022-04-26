Алисон высказался о своём прогрессе в «Ливерпуле»

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о своём развитии за время пребывания в клубе.
«Когда я подписал контракт с «Ливерпулем» в 2018 году, для меня это был огромный вызов. Я покинул «Рому» после блестящего лично для меня сезона в клубе, в котором и моя семья, и я чувствовали себя как дома. Приход сюда означал, что в ближайшем будущем мои усилия будут вознаграждены, и я думаю, что принял правильное решение. Я осознавал ответственность, которую это влечет за собой: быть лучшим вратарем в таком клубе, как «Ливерпуль». По сути, команда уже была в состоянии выйти в финал Лиги чемпионов.
Я пришел сюда, чтобы раскрыть свой потенциал и добиться великих целей, что я и сделал. Я действительно не знаю, как оценить свою значимость для команды, но могу сказать, что каждый день я отдаюсь полностью с большой страстью и самоотверженностью, зная, что могу внести какой-то вклад в победу команды», — приводит слова бразильца пресс-служба УЕФА.
- 26 апреля 2022
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