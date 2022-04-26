Алисон рассказал о желании вновь выиграть Лигу чемпионов

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер высказался о возможном завоевании кубка Лиги чемпионов по итогам этого сезона.

«Было очень много желания выиграть этот трофей еще до того, как мы смогли это сделать. Победа в Лиге чемпионов — это нечто особенное в карьере игрока. Это лучшее достижение для клуба. Победить в этом турнире очень сложно, и однажды нам это удалось.



И когда вы выигрываете Лигу чемпионов и проживаете этот момент, мысль, которая наполняет ваш разум, состоит в том, что вы хотите снова стать частью этого момента, вы хотите пережить его снова. Мы знаем, что это очень сложно, но мы знаем, как это делается. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы повторить это в этом году», — цитирует бразильца пресс-служба УЕФА.