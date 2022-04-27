Карло Анчелотти: лучшая работа в защите — ключ к выходу в финал Лиги чемпионов
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (3:4).
«Плохой результат для нас, потому что мы пропустили четыре гола. «Реал» плохо работал в защите, многое позволял сопернику. Хорошо, что у нас есть ответный матч, чтобы переломить ход противостояния. «Манчестер Сити» — очень сильная команда, они это доказали, но мы навязывали борьбу. Лучшая работа в защите — ключ к выходу в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Анчелотти Marca.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания). Действующим победителем еврокубка является лондонский «Челси».
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