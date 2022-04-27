«Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
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Мадридский «Реал» установил клубный антирекорд, дважды пропустив в самом начале матча полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Испанская команда впервые в своей истории пропустила в Лиге чемпионов два гола к 11-й минуте.
На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте.
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).
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