Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Фиорентина» — «Удинезе». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов

«Реал» установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов
Комментарии

Мадридский «Реал» установил клубный антирекорд, дважды пропустив в самом начале матча полуфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Испанская команда впервые в своей истории пропустила в Лиге чемпионов два гола к 11-й минуте.

На 2-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. На 11-й минуте форвард Габриэл Жезус упрочил преимущество хозяев в счёте.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» принимал «Реал». Встреча прошла на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Реал» — «Манчестер Сити» пройдёт 4 мая в Мадриде (Испания).

Новость по теме
Рио Фердинанд: думаю, что «Манчестер Сити» пройдёт в финал ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022