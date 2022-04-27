Эвра: я торговал наркотиками и попрошайничал у супермаркета в 13 лет. Футбол спас меня

Бывший защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился воспоминаниями о тяжёлом детстве.
«Торговля наркотиками. Попрошайничество около супермаркета. Продажа телевизоров. Одно из этого – ложь. Я никогда не продавал телевизоры. Остальное – правда. Мне тогда было 13 лет.
Иногда ночью мы залезали в мусорные баки, когда туда выбрасывали холодные бургеры. Когда отец ушёл из семьи, всё стало напоминать хаос. Футбол спас меня. Я приехал в Италию, когда мне было 17. Помню, когда мы приехали, нам подали еду.
Потом я пошёл в свою комнату и позвонил маме, сидя в спортивном костюме. «Мам, тут как в раю. Люди подают нам еду – две вилки с одной стороны, два ножа с другой». Это моё лучшее воспоминание в жизни», – цитирует Эвра Daily Mail со ссылкой на BBC.
- 27 апреля 2022
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