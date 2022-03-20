Легенда «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра объявил о своём дебюте в боксе
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40-летний бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра встретится с 28-летним YouTube-блоггером Адамом Салехом на легендарной арене O2 в Лондоне 30 апреля.
«Я очень рад впервые в жизни принять участие в боксёрском поединке, потому что я всегда с большим уважением относился к людям из бокса. Это не только сила и мощь, это также стратегия и техника, похожая на шахматную партию.
Больше всего меня волнует техника тренировок, потому что то, как они тренируются, совершенно не похоже на то, как тренируются футболисты. Я очень хочу много работать, бросить себе вызов и выйти из своей зоны комфорта», — приводит слова Эвра Give me Sport.
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