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Владимир Москалёв обслужит матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»

Владимир Москалёв обслужит матч 27-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив»
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Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

30 апреля (суббота)

«Динамо» – «Урал»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Алексей Амелин; AVAR – Александр Богданов; инспектор – Юрий Баскаков.

«Рубин» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Краснодар» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Антон Фролов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Локомотив»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Роман Усачёв; инспектор – Сергей Мацюра.

1 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Зуев.

«Химки» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Александр Гончар.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Левников.

2 мая (понедельник)

«Арсенал» – «Нижний Новгород»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Игорь Синер.

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