Джано Ананидзе: Хвича – хороший пацан. Он заиграет в «Наполи», если получит доверие

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе прокомментировал прокомментировал трансфер полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Раз в «Наполи» сделали такой выбор, значит он нужен команде. Если Хвича получит там такое же доверие, как у Слуцкого, он и в «Наполи» будет выглядеть не хуже. Мы с ним не смогли поиграть вместе ни в сборной, ни в батумском «Динамо», но, видя, как он тренируется и работает, думаю, все получится. Но все равно самое главное — доверие. Если он его получит, Хвича заиграет в «Наполи». Я ему желаю успехов, он хороший пацан», — приводит слова Ананидзе «Спорт-экспресс».

Напомним, Кварацхелия начинал сезон в казанском «Рубине». В конце марта российский клуб объявил, что приостанавливает соглашение с футболистом. Однако позднее стало известно, что Кварацхелия расторг соглашение с «Рубином» и подписал контракт с батумским «Динамо» на два года.

Хвича Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из грузинского клуба «Рустави» в 2019 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего полузащитника сборной Грузии в € 16 млн.