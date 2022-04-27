УЕФА и Европол усилят борьбу с договорными матчами

Полицейская служба Европейского союза (Европол) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели семинар, на котором рассматривались новые способы расследования дел о договорных матчах, информирует Inside World Football.
Согласно сведениям источника, УЕФА и Европол намерены расширить и усилить сотрудничество в сфере борьбы с договорными матчами и коррупцией в футболе.
«Организованная преступность быстро поняла, что многие футбольные клубы финансово страдают из-за пандемии коронавируса. А там, где денег становится меньше, игроки, тренеры, официальные лица и даже руководители клубов становятся всё более уязвимыми к коррупции.
Что касается огромных финансовых потоков, связанных с «превращением непредсказуемого в предсказуемое» — мы наблюдаем всё больше и больше случаев договорных матчей и подозрительных результатов. Сотрудничество между правоохранительными органами и спортивными организациями жизненно важно не только для выявления и расследования коррупции в футболе, но и для пресечения таких мошеннических действий ещё до того, как они будут совершены», — сказал глава Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола Буркхард Мюль.
- 27 апреля 2022
-
19:33
-
19:31
-
19:19
-
18:55
-
18:52
-
18:46
-
18:44
-
18:33
-
18:11
-
17:47
-
17:43
-
17:42
-
17:29
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
16:52
-
16:46
-
16:42
-
16:32
-
16:26
-
16:10
-
16:08
-
16:03
-
15:54
-
15:54
-
15:52
-
15:51
-
15:43
-
15:33
-
15:28
-
15:23
-
15:18
-
15:12
-
15:08