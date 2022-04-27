УЕФА и Европол усилят борьбу с договорными матчами

Полицейская служба Европейского союза (Европол) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провели семинар, на котором рассматривались новые способы расследования дел о договорных матчах, информирует Inside World Football.

Согласно сведениям источника, УЕФА и Европол намерены расширить и усилить сотрудничество в сфере борьбы с договорными матчами и коррупцией в футболе.

«Организованная преступность быстро поняла, что многие футбольные клубы финансово страдают из-за пандемии коронавируса. А там, где денег становится меньше, игроки, тренеры, официальные лица и даже руководители клубов становятся всё более уязвимыми к коррупции.

Что касается огромных финансовых потоков, связанных с «превращением непредсказуемого в предсказуемое» — мы наблюдаем всё больше и больше случаев договорных матчей и подозрительных результатов. Сотрудничество между правоохранительными органами и спортивными организациями жизненно важно не только для выявления и расследования коррупции в футболе, но и для пресечения таких мошеннических действий ещё до того, как они будут совершены», — сказал глава Европейского центра по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола Буркхард Мюль.