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Эмери — второй тренер по проценту побед в плей-офф еврокубков за последние 13 лет

Эмери — второй тренер по проценту побед в плей-офф еврокубков за последние 13 лет
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери является вторым наставником по проценту побед в плей-офф еврокубков за последние 13 лет — испанец одержал 84% побед в матчах навылет в рамках евротурниров.

Первое место по этому показателю занимает экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан — он одержал 88% побед в Лиге чемпионов. На третьей строчке — бывший наставник «Эвертона» и других клубов Рафаэль Бенитес. Нынешний босс «Ливерпуля» Юрген Клопп выиграл всего 72% матчей в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, «Вильярреал» и «Ливерпуль» сыграют в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. В четвертьфинале турнира испанский клуб одолел «Баварию» со счётом 2:1 по сумме двух встреч, а «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» с общим счётом 6:4.

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