Агуэро рассказал о разногласиях с Гвардиолой в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о разногласиях с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Когда Пеп Гвардиола только приехал в «Манчестер Сити», он сказал мне: «Ты не можешь так тренироваться!» А я ответил ему: «Я тренируюсь так, как я тренируюсь – по-своему. Если вы скажете мне бежать к угловому флажку и обратно, я побегу, но побегу по-своему». Из-за этого у нас с Гвардиолой было много проблем. Иногда ему не нравилось моё поведение на тренировках, поэтому я очень мало играл. Но это был лишь вопрос времени, когда Пеп адаптируется к моему стилю тренировок», — приводит слова Агуэро A Bola.

Напомним, Серхио Агуэро выступал за «Манчестер Сити» в период с 2011 по 2021 год.