Осинькин — о судействе в матче с «Химками»: все спорные моменты в одну сторону

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал разгромное поражение в матче с «Химками» (1:4).

«Как оценю слова Зиньковского про небольшое убийство? То, что было сказано на эмоциях, не надо говорить сейчас. Конечно, очень неприятный момент. Ни одному тренеру или футболисту не нравится, когда матч проходит таким образом. В нём было с десяток спорных моментов и все они оказались в одну сторону. Некоторые из них повлияли на исход матча. Я ещё раз говорю, и внутри команды буду говорить это: мы не должны перекладывать эти решения на других. Мы должны быть более зрелой командой и с такими вещами уметь справляться, в том числе и на поле. Немного нервное состояние помешало нам спасти игру даже вдевятером. У нас были для этого возможности, но перевозбуждение в определенных ситуациях не позволило себя вести максимально правильно в этих моментах.



Зимой у нас в команде произошли большие изменения. И ожидать от всех очень зрелой игры трудно. Все-таки у нас ушло семь футболистов, шесть из которых большую часть игр считались игроками стартового состава. Для нас это очень большие изменения. Мы сделали свой шаг вперёд, но как показала ситуация, в плане зрелости и того, что нужно выдерживать разные удары — мы здесь не все сделали безупречно», — сказал Игорь Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.