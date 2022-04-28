Пау Торрес: такое ощущение, что «Ливерпуль» наказал нас только за наши ошибки

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал результат первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (0:2).

«Такое ощущение, что нас наказали только за наши ошибки. В первом тайме мы справились хорошо, но во втором тайме мы немного сбавили обороты в атаке. Наш план был похож на мюнхенский — оставаться в комфорте, справляться с натиском соперника. Я считаю, что мы были действительно наказаны за наши ошибки.

Мы возвращаемся домой с двумя пропущенными голами, но остаёмся уверенными в себе. Если мы забьём в первые десять минут на следующей неделе, то мы вернёмся в игру. В этом полуфинале ещё будет много футбола. «Ливерпуль» очень хорошая и сильная команда, но мы по-прежнему имеем право голоса», — цитирует Торреса официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).