Моуринью назвал преимущество «Лестера» перед «Ромой» в полуфинале Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.
«Лестер» выпал на этот турнир из Лиги Европы, тогда как это наша 13 -я игра в Лиге конференций Мы поплатились за это в Серии А потерей очков, сыграв в четверг, а затем в воскресенье. Команды с 30 игроками одного уровня могут меняться и не платить очками, но у нас этого нет. Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в Премьер-лиге, в то время как нам нужно беспокоиться, если мы хотим пройти в Лигу Европы, поскольку мы всё ещё можем занять место с пятого по восьмое в Серии А. Я доходил до многих европейских полуфиналов и говорю, что независимо от имен и потенциала шансы всегда 50 на 50», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Первый полуфинальный матч состоится 28 апреля в Лестере, начало – 22:00 мск.
- 28 апреля 2022
-
03:11
-
02:50
-
02:40
-
02:28
-
02:13
-
02:12
-
01:51
-
01:51
-
01:31
-
01:22
-
01:13
-
01:09
-
00:54
-
00:52
-
00:42
-
00:39
-
00:37
-
00:27
-
00:17
- 27 апреля 2022
-
23:54
-
23:49
-
23:39
-
23:38
-
23:26
-
23:25
-
23:14
-
23:12
-
23:03
-
22:58
-
22:53
-
22:51
-
22:38
-
22:27
-
21:50
-
21:49