Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью назвал преимущество «Лестера» перед «Ромой» в полуфинале Лиги конференций

Моуринью назвал преимущество «Лестера» перед «Ромой» в полуфинале Лиги конференций
Комментарии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.

«Лестер» выпал на этот турнир из Лиги Европы, тогда как это наша 13 -я игра в Лиге конференций Мы поплатились за это в Серии А потерей очков, сыграв в четверг, а затем в воскресенье. Команды с 30 игроками одного уровня могут меняться и не платить очками, но у нас этого нет. Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в Премьер-лиге, в то время как нам нужно беспокоиться, если мы хотим пройти в Лигу Европы, поскольку мы всё ещё можем занять место с пятого по восьмое в Серии А. Я доходил до многих европейских полуфиналов и говорю, что независимо от имен и потенциала шансы всегда 50 на 50», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Первый полуфинальный матч состоится 28 апреля в Лестере, начало – 22:00 мск.

«Лестер» — «Рома». Эльдор Шомуродов напомнит о себе «Лестер» — «Рома». Эльдор Шомуродов напомнит о себе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022