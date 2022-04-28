Агуэро считает, что Бензема должен получить «Золотой мяч»
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Бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о том, кто заслуживает получить следующий «Золотой мяч».
«Считаю, что это должен быть Карим Бензема. Такие цифры в ЛЧ были только у Месси и Роналду», — цитирует Агуэро ESPN Futbol Argentina.
В текущем сезоне Бензема принял участие в 41 матче, забив 41 гол во всех турнирах, а также отдав 13 голевых передач.
34-летний нападающий «Реала» является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На его счету 25 голов в 29 играх. Также Бензема забил больше всех голов в ЛЧ. В 10 встречах он отличился 14 раз, показав пятый лучший результат в истории турнира.
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