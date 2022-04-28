Питер Крауч высказался о матче «Ливерпуль» — «Вильярреал»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал победу мерсисайдцев над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.
«Трёх пропущенных голов было бы слишком много для «Вильярреала». Два дают им шанс, но это будет очень сложно, учитывая форму, в которой сейчас находится «Ливерпуль», — цитирует Крауча официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте. Джордан Хендерсон совершил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» своему голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах.
Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).
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