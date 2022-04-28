Ван Дейк – о матче с «Вильярреалом»: единственным выходом было ждать

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился эмоциями после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Вильярреалом» (2:0).



«Ливерпуль» показал зрелую игру. «Вильярреал» — хорошая команда, в гостях нам будет нелегко. Мы проявили терпение против соперника, который компактно и надёжно защищался, но мы нашли лазейки, единственным выходом было ждать», — приводит слова Ван Дейка Sky Sports.



«Ливерпуль» открыл счёт в матче на 53-й минуте. Джордан Хендерсон совершил подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» своему голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Ливерпуль» пройдёт 3 мая в Вильярреале (Испания).

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