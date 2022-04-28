Ребров: Акинфеев в дерби ЦСКА — «Спартак» реально удивил
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Бывший голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность координатора московского клуба, поделился мнением об игре вратаря Игоря Акинфеева в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА (1:0).
«Кто меня реально удивил среди вратарей в нынешнем сезоне? Я никогда раньше не окунался в систему ЮФЛ. А тут ЮФЛ-1, ЮФЛ-2… Я не хочу называть фамилии. Просто увидел, что в академии «Спартака» есть реально хорошие вратари, которые при правильном отношении к работе могут спокойно дорасти до первой команды. А на взрослом уровне из последнего: Игорь Акинфеев в недавнем кубковом дерби ЦСКА — «Спартак» (0:1) реально удивил. Он столько мячей потащил! После этого хочется, чтобы он как можно дольше продолжал играть», — цитируют Реброва «Известия».
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