Нуралы Алип высказался перед матчем «Зенит» — «Локомотив»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о предстоящем матче сине-бело-голубых с московским «Локомотивом». Игра 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в субботу, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Мы не смотрим в турнирную таблицу, делаем всё по максимуму, чтобы не нужно было смотреть на результаты «Динамо». «Зенит» пытается каждый матч провести на 100% и выиграть.
Сегодня будем готовиться и смотреть видеоанализ о «Локомотиве». Вчера был восстановительный день, сегодня начинаем подготовку. Как оцениваю свою игру? Тренера нужно спросить, нравится ли ему всё», — передаёт слова Алипа корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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