Стал известен состав участников отборочного этапа фестиваля «Чемпионата» в Самаре

С 3 по 5 июня 2022 года в Самаре на стадионе «Волга» пройдёт отборочный этап четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата». Игроки 2012 года рождения поборются за путёвку в финальный турнир.



Полный состав участников:



«ФШМ» (Самара);

«Футбольная Академия» (Уфа);

«ФК Стрела» (Стерлитамак);

«Импульс» (Тольятти);

«Раскат А» (Самара);

«Раскат Б» (Самара);

«Кошелев Сити» (Самара);

«Сити» (Самара);

«Армада» (Самара);

«Крылья Советов» (Самара);

«Крылья Советов 2» (Самара);

«Сити 2» (Самара).

В этом году отборочные турниры пройдут в восьми городах: первый стартует 2 мая в Нижнем Новгороде, последний – 3 июня в Самаре. Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.