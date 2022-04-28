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Стал известен состав участников отборочного этапа фестиваля «Чемпионата» в Самаре

Стал известен состав участников отборочного этапа фестиваля «Чемпионата» в Самаре
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С 3 по 5 июня 2022 года в Самаре на стадионе «Волга» пройдёт отборочный этап четвёртого детского футбольного фестиваля «Чемпионата». Игроки 2012 года рождения поборются за путёвку в финальный турнир.

Полный состав участников:

«ФШМ» (Самара);
«Футбольная Академия» (Уфа);
«ФК Стрела» (Стерлитамак);
«Импульс» (Тольятти);
«Раскат А» (Самара);
«Раскат Б» (Самара);
«Кошелев Сити» (Самара);
«Сити» (Самара);
«Армада» (Самара);
«Крылья Советов» (Самара);
«Крылья Советов 2» (Самара);
«Сити 2» (Самара).

В этом году отборочные турниры пройдут в восьми городах: первый стартует 2 мая в Нижнем Новгороде, последний – 3 июня в Самаре. Финальный турнир пройдёт в конце сентября в Саранске на полях стадиона «Мордовия Арена», принимавшего матчи ЧМ-2018.

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