Эвра прокомментировал назначение тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал назначение нынешнего наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.
«Меня постоянно спрашивают о том, что я думаю об Эрике тен Хаге. Тен Хаг — это пока не настоящее, это ближайшее будущее. А сейчас нам нужно сосредоточиться на настоящем, даже если это настоящее выглядит не очень хорошо. У нас всё ещё осталось четыре игры и борьба за зону Лиги чемпионов. Я знаю, что абсолютное большинство болельщиков не верит в эту команду, но я верю. Я верю в команду, верю в успех в этом матче, верю, что история не умирает. В футболе бывает всё, что угодно», — сказал Эвра в видео, опубликованном в его «твиттере».
Новость по темеЭвра поддержал «Манчестер Юнайтед» перед игрой с «Челси»
Комментарии
- 28 апреля 2022
-
14:58
-
14:55
-
14:51
-
14:48
-
14:31
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
13:55
-
13:54
-
13:49
-
13:37
-
13:25
-
13:05
-
13:01
-
12:54
-
12:53
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:08
-
11:58
-
11:56
-
11:55
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:38
-
11:25
-
11:23
-
11:16
-
11:14
-
11:07
-
11:02
-
10:55
Партнерский контент