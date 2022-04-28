Эвра прокомментировал назначение тен Хага на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал назначение нынешнего наставника «Аякса» Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев со следующего сезона.

«Меня постоянно спрашивают о том, что я думаю об Эрике тен Хаге. Тен Хаг — это пока не настоящее, это ближайшее будущее. А сейчас нам нужно сосредоточиться на настоящем, даже если это настоящее выглядит не очень хорошо. У нас всё ещё осталось четыре игры и борьба за зону Лиги чемпионов. Я знаю, что абсолютное большинство болельщиков не верит в эту команду, но я верю. Я верю в команду, верю в успех в этом матче, верю, что история не умирает. В футболе бывает всё, что угодно», — сказал Эвра в видео, опубликованном в его «твиттере».