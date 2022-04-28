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Маротта: Райола — хитрый агент с непомерными требованиями. Надеюсь, с ним всё будет хорошо

Маротта: Райола — хитрый агент с непомерными требованиями. Надеюсь, с ним всё будет хорошо
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о состоянии здоровья агента Мино Райолы.

«Я надеюсь, с ним всё будет в порядке. Нас связывает дружба, основанная на нескольких столкновениях. Мино — хорошо подготовленный, хитрый агент, но очень корректный.

У него есть такая черта – он говорит всё, что думает, в том числе свои финансовые требования, которые всегда непомерны, но ясны.

Я заключил с ним много сделок, самая крупная из них — сделка по переходу Погба в «Юнайтед», которая принесла «Ювентусу» € 110 млн. Тогда он очень хорошо справился с задачей. Я могу считать его лучшим в своём деле», — цитирует Маротту Football Italia.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник Райолы, а затем и он сам опровергли заявления СМИ.

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