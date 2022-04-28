В комитете РФС по этике рассказали, может ли арбитр Матюнин подать жалобу на Хачатурянца

Председатель Комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семён Андреев рассказал, может ли судья Алексей Матюнин подать жалобу на руководителя судейского комитета РФС и президента Российской Премьер-Лиги Ашота Хачатурянца.
«В комитет РФС по этике не поступало жалобы от Алексея Матюнина на Ашота Хачатурянца. О его обращении в РФС мне неизвестно. В комитет по этике обращений не было.
Может ли арбитр подать жалобу в комитет РФС по этике? Напрямую — нет. Это делается через руководство РФС или же руководство лиги. Президент РПЛ — это сам Хачатурянц. Если, например, исполком РФС сочтёт необходимым рассмотреть жалобу, то они уже могут обратиться в комитет по этике. Напрямую подавать жалобу Алексей Матюнин не имеет права», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Матюнин написал письмо с жалобой на Хачатурянца из-за его высказываний после матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). Хачатурянц назвал судейство «безобразием».
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