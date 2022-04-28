Врач Райолы высказался о состоянии здоровья агента

Врач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрилло высказался о состоянии здоровья известного футбольного агента Мино Райолы.



«Я возмущен звонками псевдожурналистов, спекулирующих на информации о человеке, который борется за свою жизнь», — цитирует Зангрилло ANSA.



Ранее зарубежные СМИ сообщали о смерти Райолы, который длительное время боролся с заболеванием лёгких и даже перенёс операцию на них. Позже помощник Райолы, а затем и он сам опровергли заявления СМИ.



Райола представляет интересы более чем 20 широко известных в Европе футболистов, среди которых такие звёзды, как голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович, нидерландский защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба и другие известные футболисты.